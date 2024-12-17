Hakkari Valisi Ali Çelik, Derecik’te kamu yatırımlarını inceleyip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Ali Çelik, Derecik ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, ilçede devam eden ve planlanan kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında, bölgedeki projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, yürütülen çalışmaları denetledi ve ihtiyaç duyulan konularla ilgili istişarelerde bulundu. Derecik’te eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal projelere kadar birçok alanda devam eden yatırımları yerinde görerek değerlendirmelerde bulunan Vali Çelik, bu projelerin bölge halkının yaşam kalitesini artırmada oynadığı önemli role dikkat çekti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Çelik, onların talep ve önerilerini dinleyerek devletimizin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. İlçede sürdürülen çalışmaların titizlikle takip edildiğini belirten Vali Çelik, vatandaşlarımızın hizmetlere en hızlı şekilde ulaşabilmesi için projelerin planlanan takvim çerçevesinde tamamlanacağını vurguladı.Hakkâri Valiliği’nin, Derecik’teki kamu yatırımlarıyla ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceği ve bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik projelere öncelik vereceği bildirildi.