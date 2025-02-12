Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Üyeleri, VakıfBank’tan bir yıla kadar geri ödemesiz, 60’a aya varan ve avantajlı faiz oranlarıyla 500 bin TL’ye varan kredi kullanabilecek.VakıfBank Erzurum Şubesi Müdürü Özgür Göktaş’ın Erzurum Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimini ziyaret ettiği programda, EGC ile VakıfBank arasında protokol imzalandı.EGC ile VakıfBank arasında imzalanan protokol kapsamında vergi levhasına sahip EGC üyeleri, bir yıla kadar geri ödemesiz avantajlı faiz oranlarıyla 500 bin TL’ye varan kredi kullanabilecek. 60 ay vade imkanın sunulacağı EGC üyelerine, kredi vadesi boyunca da ücretsiz havale, EFT ve fast işlemi imkanı sunulacak. EGC üyesi gazeteler ve internet siteleri, bir defaya mahsus ücretsiz çek karnesi alabilecek.EGC Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Cemiyet üyelerimizin finansal kabiliyet alanını genişletmek amacıyla VakıfBank ile protokol imzaladık. Yürürlüğe giren protokol kapsamında vergi kaydı bulunan cemiyet üyelerimize çok uygun avantajlarla kredi imkanı sağladık. 500 bin TL’yi kadar, son derece uygun faiz oranlarıyla alınacak kredinin sektördeki aktörlerimize rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz. Avantajlı kredi paketi sayesinde cemiyet üyelerimiz, böylelikle teknolojik alt yapısını özgürce güçlendirebilecek. VakıfBank ailesine cemiyet üyelerimize sağladığı bu imkandan dolayı teşekkür ederiz" dedi.EGC üyeleri, VakıfBank ile yapılan protokol kapsamında Erzurum Şubesi’ne giderek kredi başvurusunda bulunabilir.