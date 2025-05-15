Akyaka’da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Kars Tren Garı’na geldi. Tren buradan Akyaka Tren Garı’na geçti.Akyaka’da havanın yağışlı olmasından dolayı tiyatro oyunu Akyaka Spor Salonu’nda sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyun, çocuklara hem tiyatro deneyimi yaşattı, hem de eğlendirdi."Vagon Sahne Projesi" kapsamında Akyaka’da saat 19.00’da "Misafir" adlı tiyatro oyunu ile bu kez vatandaşların beğenisine sunulacak.