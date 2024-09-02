Gazeteci yazar M. Talat Uzunyaylalı’nın yazdığı "Nefi, Şairi Öldürmek" romanı yayınlandı.Babıali Kültür Yayıncılığı (BKY) tarafından çıkarılan Nefi romanında, Osmanlı tarihinin en dramatik olaylarının yaşandığı Sultan 1. Ahmed, oğulları Sultan Genç Osman ve Sultan Dördüncü Murad devirleri, Abaza Paşa’nın Erzurum isyanı, Yeniçeri ayaklanmaları, başarısız askeri seferler, şeriat tarikat tartışmaları gibi, dönemin siyasi, sosyal ve kültürel ortam etkili bir üslupla anlatılıyor.Uzunyaylalı, “Vatan savunmasının unutulmaz ismi Efsane Kadın Nene Hatun ve Ermeni tehcirinin nedenlerini ortaya koyduğumuz Paylaşılamayan Topraklar romanları gibi, Nefi romanı da milletimizin yaşadığı, günümüze de ibret örneklikler sunan, gerçek olayları içeriyor. Tarihi hadiselere bağlı kalarak, Nefi romanında da, okuyucuyu, Osmanlı tarihine dair derin bir yolculuğa çıkarıyoruz. O gün yaşanan olayların benzerlerinin günümüzde de yaşanması, tarihin tekerrür ettiği gerçeğini de bize gösteriyor. Yani okuyucu düne ait bir öykü okurken bugünü de hatırlayacak” dedi."Nefi, Şairi Öldürmek" romanı, sadece tarihi bir anlatı değil, aynı zamanda Nefi gibi güçlü bir şairin yaşamı ve dramı üzerinden dönemin toplumsal ve edebi dinamiklerine de ışık tutuyor.Nefi kimdir?Nef’î, 1572 yılında Hasankale-Erzurum’da doğmuş ve 27 Ocak 1635 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. Asıl adı Ömer olan Nef’î, Erzurum’un ünlü bir Türk şairidir. Kaside alanında büyük başarı göstermiş ve hiciv ustası olarak tanınmıştır. İlk mahlası Zarrî iken, daha sonra Gelibolulu Müverrih Ali tarafından Nef’î olarak değiştirilmiştir.Eğitimine Hasankale’de başlayan Nef’î, Erzurum’da eğitimine devam etmiş, burada Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Genç yaşta şiir yazmaya başlamış ve Padişah I. Ahmet döneminde İstanbul’a gelerek devlet hizmetine girmiştir. Hicivleriyle birçok kişinin öfkesini kazanan Nef’î, IV. Murad tarafından korunmuş ancak Bayram Paşa’yı hicvetmesi sonucu 1635 yılında sarayda boğdurularak öldürülmüştür.Başlıca eserleri arasında "Sihâm-ı Kazâ" (hiciv şiirleri), Türkçe Divan ve Farsça Divan bulunmaktadır.