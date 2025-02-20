Erzurum’un Uzundere ilçesinde risk taşıyan kaya kaymalarını önlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı.Uzundere ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde kaya ıslah çalışması tamamlanan alanda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, alanı gezerek çeşitli talimatlar verdi. Uzundere ilçesi Çaybaşı Mahallesi Sanayi Sitesi arkasında 2024 Şubat ayında meydana gelen kaya düşmesi sonrası Erzurum İl AFAD ekipleri tarafından teknik etütler gerçekleştirilmiş ve bölgedeki riski en aza indirmek için ıslah çalışmalarına başlanmasına karar verilmişti. Temmuz 2024’te başlanan çalışmalar, Kasım 2024 itibarıyla tamamlandı.Alanda 7 bin metrekare çelik ağ örtüleme ve 164 metrekare çelik fens bariyer uygulaması, 61 bin metreküp kazı ve 110 bin ton hafriyat çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda kaya düşmesi riski minimize edilerek konut ve iş yerlerinin güvenliği sağlanmış oldu.