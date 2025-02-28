Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edildiğini açıkladı.Erzurum’da gece en düşük sıcaklık yine Tekman ilçesinde kaydedildi. Sıcaklık ilçede -28,5 dereceye kadar düştü. Bölgede buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın sie güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.