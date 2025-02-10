Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belediyesi Fen İşleri ekipleri, birkaç gün önce başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.İlçede özellikle son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle zorlu şartlarda çalışan ekipler, bir greyder ve bir kepçe ile belde sınırları içerisindeki köy yolları, ara arterler ve 5 mahallede ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Kar yağışının etkisiyle Bilican Dağı’nın eteklerinde bulunan Alagez Mahallesi ile Günyurdu köyü ve çevresindeki yollar, tipi nedeniyle kapanırken, Uzgörür Belediyesi ekipleri bu yolları 24 saat açık tutmak için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, kar yağışı sonrası köy ve mahallelerde ulaşımın aksamasını önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Başkan Gündoğdu, köy ve belde sokaklarının kardan temizlendiğini vurgulayarak, "Kar ve buzlu yolları temizleyerek halkımızın ulaşımda karşılaşabileceği aksaklıkları önlemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" dedi.