Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar nedeniyle Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü, üzeri buz ve karla kaplanınca tamamen gözden kayboldu.Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü, geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışından sonra hava sıcaklığınında eksi 20 derecenin üstüne çıkmasıyla göl tamamen buz ve karla kaplandı.İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikler, adalar, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.Daha çok yaz aylarında yoğunluğun olduğu göl, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünürken, kış mevsiminde kar ve buzla kaplanınca adeta gözden kayboldu.