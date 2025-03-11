Erzurumlu gazeteci ve DAGC Genel Sekreteri Güven Uşun’un babası Abdullah Uşun son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Abdullah Uşun, dün gece yarısında hayatını kaybetti. Baba Uşun’un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Solakzade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.Cenaze namazına Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gazeteciler, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.