Elazığ’da bir sürücüsün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamarasına yansıdı.
Elazığ’da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda üs üstte kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti
Üst üste kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kameralara yansıdı
Elazığ’da bir sürücüsün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamarasına yansıdı.
Elazığ’da bir sürücüsün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamarasına yansıdı.
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