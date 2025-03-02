Elazığ’da bir sürücüsün üst üste yaptığı kırmızı ışık ihlali başka bir aracın kamarasına yansıdı.

Elazığ’da bir sürücü, Cahit Dalokay Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda üs üstte kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar arkadaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Hem kendi hem de başkasının canını tehlikeye atan sürücü tepki çekti