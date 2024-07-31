Ardahan’ın serhat ilçesi Posof muhteşem doğasıyla adeta büyülüyor. Yüzlerce çeşit endemik bitkilerle kaplı ola Urema Yaylası mevsim değişikliğine rağmen canlılığını koruyor. Yoğun yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karların tamamen eridiği yaylada görsel şölen yaşanıyor.Yaz aylarında yaylaya çıkan köylüler ve araziye yayılan hayvanlar bölgeye ayrı bir canlılık ve güzellik katıyorlar. Menderesler ise bin bir çeşit bitkiyle görenlere eşsiz bir doğa sunuyor.