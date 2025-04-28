Elazığ’da Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde bulunan Urartu dönemine ait metal eserler, fiziki ve kimyasal analizlere tabi tutulup çağdaş konservasyon teknikleriyle onarılarak geleceğe taşınıyor.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Elazığ’da Elazığ’da Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde bulunan Urartu dönemine ait metal eserler geleceğe taşınıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bu kapsamlı proje sayesinde eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir’in yürütücülüğünü üstlendiği proje, müze depolarında bulunan eserlerin bilimsel yöntemlerle incelenmesini, korunmasını ve sergilenmesini amaçlıyor. Çalışmalar sonucunda, bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmamış eserler de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Üniversitemizin 50. kuruluş yılına denk gelen bu proje, Fırat Üniversitesinin bölgeye sağladığı katkının da önemli bir göstergesi olma niteliği taşıyor. Yerel tarihin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar, Elazığ’ın köklü tarihinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.