Iğdır Üniversitesi kampüsünde sabah saatlerinde bir karganın elektrik direğine takıldığı ihbarı alan üniversite personeli, itfaiye aracı ile kargayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü’nde bir karganın elektrik direğine takılı kaldığı ihbarının araç işletme amirliğine iletilmesi ile üniversite personeli hemen harekete geçti. Üniversiteye ait itfaiye aracını alan üniversite personeli Kıvanç Şilepe karganın takılı olduğu elektrik direğinin yanına gitti. Burada itfaiye aracını kuran Şilepe, eldivenlerini takarak itfaiye aracı ile yukarı çıktı. Kargayı sıkıştığı yerden kurtaran Şilepe, kargayı yeniden doğaya saldı. Kargayı güvenli bir şekilde kurtarmayı başardığını belirten Kıvanç Şilepe, "Araç işletme amirliğimize yapılan ihbar sonrası harekete geçtik. Kargayı sıkıştığı elektrik direğinden alarak özgürlüğüne kavuşturduk. Iğdır Üniversitesi olarak hayvanları seviyoruz. Bu sıcak günlerde evimizin önüne bir kap su bırakalım" dedi.