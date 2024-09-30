Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü’nde arama çalışmaları devam ediyor.Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır’dan Van’a geldikten iki gün sonra 27 Eylül’de kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı. Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü’nü seyrediyor. Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı. 28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü’nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır’dan Van’a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de sahile gelerek arama çalışmalarında yer alan sahil güvenlik, emniyet ekipleri, atlı polisler ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.