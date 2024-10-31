Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü Yarımadası’nda geleneksel kamp organizasyonunu gerçekleştirdi.İki gün süren etkinlikte, öğrenciler doğanın keyfini çıkararak çeşitli etkinlikler ve sosyal aktiviteler gerçekleştirdi. Genç girişimci Muhammed Öztürk, Erzurum’dan Erzincan’a kadar birçok üniversitede kamp organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Bu yılki kamp, öğrencilere hem eğlenceli anlar yaşatmak hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunmak amacıyla organize edildi. Öztürk, "Kamp organizasyonlarımız her yıl büyüyerek devam ediyor. Öğrencilerin doğayla buluşması ve sosyal bağlarını güçlendirmesi bizim için çok önemli" dedi.Etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, bölgedeki doğal güzelliklerin de tanıtımına katkıda bulundu. Öğrenciler, bu tür organizasyonların hem kişisel gelişimlerine hem de arkadaşlık ilişkilerine olumlu etkiler sağladığını ifade etti.