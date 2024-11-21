Erzincan’da üniversite öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Gününde Yaylabaşı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çektiler.Etkinlikte, üniversite öğrencileri Filistin bayrağının renklerinde balonlar ve boyalarla görsel bir farkındalık çalışması yaptı. Yaylabaşı İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları posterlerle Filistinli çocukların yaşadığı trajedilere dikkat çekti. Çocuklar, posterlerinde Filistin’deki çatışmalarda hayatını kaybeden çocukları anarak, eşit haklar ve özgürlük içinde bir dünya mesajı verdi.