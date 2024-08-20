Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki dezavantajlı bireyler ve korunma altındaki çocukların eserlerinin yer aldığı en kapsamlı sergi ziyarete açıldı.Erzurum bu yaz, sanat ve bilimin en etkileyici örneklerini bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Umudun Renkleri" sergisi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün himayesinde, Erzurum Vali Yardımcısı ve çeşitli protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.Sergide Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki dezavantajlı bireyler ve korunma altındaki çocukların el emeği göz nuru ile hazırladığı el sanatları, robotik kodlama projeleri, sanatsal ve bilimsel çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, bu bireylerin topluma kazandırılmasını desteklemek, yeteneklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak gibi önemli bir misyonu da üstleniyor.Sergide yer alacak eserler, çocukların ve özel ihtiyaçlı bireylerin aylar süren özverili çalışmalarının birer meyvesi olarak ifade ediliyor. Sergi süresince ziyaretçiler çömlek yapımı, ebru sanatı, bardak üzerine tasarım baskı, ahşap yakma gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. Robotik kodlama atölyeleri ve el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra, etkinlik müzik konseriyle de zenginleştirilecek.Sergiye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptığı konuşmada, “Erzurum’un tarihi Yakutiye Medresesi Kent Meydanı’nda, kapılarını ziyaretçilerine açan "Umudun Renkleri" sergisi, yalnızca bir sanat ve bilim etkinliği olmakla kalmayacak; aynı zamanda Erzurum halkını bir araya getirerek, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştiren bir buluşma noktası olacaktır.” dedi.