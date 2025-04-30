Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrenciler Darende’yi ziyaret etti. Öğrenciler, emekli öğretmen Fikri Çalışkan’ın kurduğu Sanat Evi’ne hayran kaldı.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Malatya Yaşam Derneği iş birliğinde düzenlenen kültürel gezi kapsamında, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler Darende’yi ziyaret etti.Gezi kapsamında öğrenciler, emekli öğretmen Fikri Çalışkan tarafından kendi imkanlarıyla oluşturulan Sanat Evi ve müzeyi gezerek Türk kültürüne ait birçok özgün eseri yerinde görme fırsatı buldu.Filistin, Afganistan, Kırgızistan, Bangladeş, Demokratik Kongo ve Nijerya’dan gelen öğrenciler, Darende’nin tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldıklarını belirtti. Öğrenciler, özellikle Fikri Çalışkan’ın özveriyle oluşturduğu Sanat Evi’ni büyük ilgiyle gezdi.Etkinlikte konuşan yetkililer, söz konusu ziyaretin öğrencilerin Türkiye’yi daha yakından tanımaları ve kültürel etkileşimi artırmaları açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.