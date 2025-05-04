Erzincan merkeze bağlı Uluköy’de faaliyet gösteren su ürünleri tesisinde yılda 15 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştiriliyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Uluköy’de faaliyet gösteren ve yavru alabalık üretimi gerçekleştiren tesiste incelemelerde bulundu. Tesis Müdürü Su Ürünleri Mühendisi Sinan Ebinç’ten bilgi alan İl Müdürü Koçaker, "Erzincan tarımsal üretimin her noktasında var olmanın haklı gururunu yaşıyor" dedi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’ın deniz kenarında olmadığını ancak su ürünleri üretiminde var olduğunu söyledi. İl genelindeki tatlı su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilerek su ürünleri üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Koçaker, "Erzincan olarak su ürünleri konusunda belli bir tecrübeye sahibiz. Devam eden yatırımlarımız var. Onların tamamlanmasının ardından üretim kapasitemiz daha da artacak. Hem yavru hem de porsiyonluk üretimi gerçekleştiriliyor. Burada önemli olan tertemiz su kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak, çevreye saygı duyarak, sağlıklı gıda üretiminin sağlanmasıdır. Ben sektörde üretime devam eden tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum" dedi.Su Ürünleri Mühendisi Sinan Ebinç ise, yıllık 25 milyon kapasiteli bir yavru kuluçkahanesi olduklarını ifade ederek halihazırda 15 milyon yavru üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Tesiste 30 adet havuz ve 150 tane fiberglas büyütme tankı bulunduğunu söyleyen Ebinç, 5 kişinin istihdam edildiği tesiste Erzincan ve Türkiye için üretmeye devam edeceklerini kaydetti.