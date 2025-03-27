Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, 81 İl Valisi ile video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen "Ramazan Bayramı Tedbirleri" konulu toplantıya katıldı.Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da hazır bulundu.Toplantıda, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelinde alınacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri değerlendirildi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri için alınacak önlemler üzerinde duruldu.