Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Baş Komutan Atatürk’ü ebediyete intikalinin 86. yılında, hazırladıkları klip ile havacılığa dair tavsiyeleriyle andı.Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri Tarihi Kongre binası, Kars Kapı Şehitliği, Atatürk evinde yaptıkları çekimlerde Atatürk’ün havacılığa dair tavsiyelerini seslendirdiler. Atatürk’ün izinde yapılan çalışmaları anlatan öğrenciler, ’Gökleri‘i stikbal kurduk. Taarruz helikopteri Atak, Gökbey, Kaan, Hürkuş’u göklerle buluşturduk’ dediler.Öğrenciler uydu ve uzay alanında yapılan çalışmaları da görsellerle ifade ederek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile şanlı bayrağımızın uzaya gönderildiğini aktardılar.Akıncı, Kızıl Elma, Anka ve Aksungur ile havacılıkta alınan mesafenin anlatıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.