Elazığ’ın Palu ilçesinde uçurumdan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek arazide gezen kimliği belirsiz bir vatandaş ayağının kayması sonucu uçurumdan aşağıya düştü. Düşen adamı gören arkadaşları, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kovancılar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumdan düşen adamı kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.