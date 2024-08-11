Van’ın Edremit ilçesinde bir vatandaş, üç parselinden geçen ve iki mahalleyi bir birine bağlayan yolu hafriyat dökerek kapattı.Edremit ilçesinde yaşayan Kemal Tolan isimli vatandaş, geçtiğimiz yıl belediye yetkililerinden çevre duvar iznini de aldı. Tolan, 4 gün önce arasından geçen yola hafriyat dökerek, yolu ulaşıma kapattı. Edremit ilçesine bağlı Şabaniye ve Süphan Mahallelerini birbirine bağlayan yolu kullanan araçlar ise geri dönerek alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Tolan, hem kendisinin hem de vatandaşın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için başka yol açılmasını istedi."Son çare yolu kapatmak zorunda kaldım"İHA muhabirine konuşan Kemal Tolan isimli vatandaş, yaşanan durumdan dolayı vatandaşların 4 gündür mağduriyet yaşadığını söyledi. Konuya ilişkin defalarca belediyelere dilekçe verdiğini ve muhatap bulamadığını ifade eden Tolan, "Muhatap bulamadığım için de mecburen yolu kapatmak zorunda kaldım. Bu yol 4 gündür kapalı ancak herhangi bir yetkili buraya gelmedi. Doğal gaz hattı geçecek ama 4 yıldır bu durumdan dolayı vatandaş doğal gazı da alamıyor. En son kendim dilekçe vererek yukarıdan geçen imarlı yolu açtırıp buradan doğal gaz hattını gönderdim" dedi."Beni vatandaşla karşı karşıya getirdiler"Üç parselinden de yolun geçtiğini söyleyen Tolan, "Burada 20 metrelik yol Van Büyükşehir Belediyesine, 12 metrelik yol ise ilçe belediyesine aittir. En son beni vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Vatandaşlar yolu niye kapattığımı soruyorlar, ben de durumu yetkililere bildirmelerini istiyorum. Ben muhatap bulamadığım için yolu kapattım" diye konuştu.