Ağrı’nın Tutak ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele toplantısı düzenledi.Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması amacıyla uyuşturucu ve Bağımlıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli başkanlığında gerçekleştirildi.Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Adıbelli, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. Yapılan toplantıda toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı mücadele konusunda yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.