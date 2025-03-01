Ağrı’nın Tutak ilçesinde düzenlenen Kış Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı.Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kış Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Festivale Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları ile başlayan festival Öğrenci ve vatandaşlara çorba ve yemek ikramıyla devam etti. İkramların ardından kızak yarışları yapıldı. Yapılan kızak yarışlarında birinciliği Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencisi Ali Fuat Duman elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve Öğrenciler hep birlikte halay çekti. öğrenciler kızaklarla doyasıya karın keyfini çıkardı.