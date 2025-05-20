Ağrı’nın Tutak İlçesinde Tutak İlçe Gençlik Merkezi tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Pedallar dostluk, birlik ve gençlik için" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.Etkinliğe Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı V. Halit Topuz, Kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin yanında çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılanlar İlçe Gençlik Merkezi önünden başlayarak, Aşağıözdek Köyüne kadar pedal çevirdiler. Gençlerin bisiklet sürmeyi alışkanlık haline getirmeyi hedefleyen etkinlik Aşağıözdek Köyü piknik alanındaki çay ikramının ardından son buldu.