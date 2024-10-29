29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Tutak’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.Program Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ile birlikte kaymakamlık makamında tebrikat töreninde tebrikleri kabulü ile başladı. Kabul programının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.Yürüyüşe Kaymakam Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla 15 Temmuz Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşü Gençlik Spor Müdürlüğü açık sahasında son buldu.