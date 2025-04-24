Ağrı’nın Tutak ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar toprakla buluşturulmaya başlandı.Tutak Esat Demir ilköğretim okulunda öğrenciler ile birlikte okul bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinliğe Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli Belediye Başkanı Fevzi Sayan , İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal , İlçe Tarım Müdürü Hidayet Kurşun , İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ,Okul idarecileri , Öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ziraat Mühendisleri tarafından ağaç budama ve ağaç dikme işlemleri hakkında öğrencilere bilgiler verildi., Öğrencilere doğaya karşı bilinçli bir birey olmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından Kaymakam Adıbelli ve Belediye Başkanı Sayan öğrenciler ile birlikte Okul bahçesinde bulunan ağaçları budayıp yeni ağaçlar diktiler daha sonra dikilen ağaçlara can suyu verildi.