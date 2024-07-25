Van’ın Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen programla muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.Tuşba İlçe Sağlık Müdiresi Dr. Semra Gümüş’ün öncülüğünde Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen eğitim programına ilçeye bağlı mahalle muhtarları katıldı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünden görevli Komiser Osman Yandım tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda muhtarlara bilgiler verildi. Eğitim sonrası muhtarlara, Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezinin birimleri tek tek gezdirilerek ücretsiz verilen hizmetler de tanıtıldı.Program sonunda İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani muhtarlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı.