Malatya’da, okullar arası taekwondo turnuvasında görevlilerle tartışan antrenöre hakem kafa attı. Kameralara yansıyan olayda hakeme Taekwondo Federasyonu tarafından 6 ay uzaklaştırma cezası verildi.Malatya’da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli’ye kafa attı. Kameralara yansıyan olay sonrası hakem Sarıkaya ile antrenör bir ara gelirken, hakeme Taekwondo Federasyonu tarafından 6 ay uzaklaştırma cezası verildi.Olayın ödül töreninde gerçekleştiğini kaydeden Malatya Taekwondo İl Temsilcisi Nedim Türk, antrenör ile hakemin bir araya gelerek konunun tatlıya bağlandığını söyledi.