Erzurum’un Oltu ilçesi Şendurak Mahallesi’nde DSİ tarafından inşa edilen sulama göleti, turkuaz rengiyle muazzam bir doğa harikası haline dönüştü.Buz tutan göletin suyu, turkuaz renginin eşsiz tonlarıyla ortaya çıkarken, bu görüntü görenleri büyülüyor. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, bu büyüleyici manzarayı daha geniş kitlelere sunmak için harekete geçtiklerini açıkladı. Başkan Çelebi, Turkuaz Göleti’nin etrafında yapılacak projelerle, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Çelebi, göletin etrafına bungalov evler ve piknik alanları inşa etmek için proje çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Başkan Adem Çelebi, "Bugün Şendurak Mahallemizin DSİ tarafından yapılan sulama göletindeyiz. Muhteşem bir manzarası var. Göletin rengi turkuaz ve zaman zaman ada, bazen de yarımadaya dönüşen bir alanımız var. Yakın zamanda projemize başlıyoruz, Oltumuza hayırlı olsun" dedi.Oltu İlçe Merkezine sadece 5 kilometre mesafede yer alan Turkuaz Göleti, kartpostal görüntülerine sahip manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Yapılacak projelerle birlikte, Oltululara doğayla iç içe, dinlenebilecekleri bir alan sunulacak.Bu projeyle birlikte, Oltu’nun doğal güzelliklerinin bir kez daha gözler önüne serilmesi ve bölgeye yeni bir soluk kazandırılması hedefleniyor.