Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde 31 yıl boyunca özveriyle görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla tanınan İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, hizmet dolu kariyerini emeklilikle noktaladı. Başgün’ün emekliliğiyle birlikte, müdürlük görevine Fatih Ahmet Yücel atandı.Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde tam 31 yıl boyunca özveriyle görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla tanınan İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, hizmet dolu kariyerini emeklilikle noktaladı. Başgün’ün emekliliğiyle birlikte, müdürlük görevine Fatih Ahmet Yücel atandı. İbrahim Başgün için düzenlenen anlamlı veda töreninde mesai arkadaşları tarafından plaket takdim edilirken, pasta kesilerek emekliliği kutlandı. Türkiye’nin en uzun süre görev yapan itfaiye müdürlerinden biri olan Başgün, 31 yıllık görev süresi boyunca deprem, sel ve yangın gibi sayısız felakette sahada yer alarak önemli başarılara imza attı.Başgün düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “İtfaiye müdürlüğüne Fatih bey atandı. Allah hayırlı etsin. Bu beni ziyadesiyle sevindirdi. Neticede uzun zamandır birlikte çalıştığımız kapasiteli, çalışkan, gayretli, mütevazı bir arkadaşımız. Hepinizin huzurunda yeni görevinin kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1994 yılından beri Elazığ Belediyesi’nde itfaiye müdürü olarak görev yapmaktayım. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle de emekliye ayrıldım. 10 sene rahmetli Hamza Yanılmaz başkanımız ile çalıştık ve çok güzel hizmetler yaptık. Ondan sonra Süleyman Selmanoğlu bey ile 10 yıl çalıştık. Süleyman başkanımız da büyüğümüzdü, kendisiyle de çok güzel günlerimiz oldu. Mücahit Yanılmaz başkanımız ile de 5 yıl çalıştık. Çok güzel projelere imza attık. Çalıştık, koştuk ve gayret ettik. Özellikle 6 yıldır Şahin Şerifoğulları başkanımız ile çalışıyoruz. Elazığ tarihinin en büyük itfaiye olaylarını Şahin başkanım ile yaşadık. Üç tane büyük deprem yaşadık, binlerce yangına müdahale ettik. Binlerce insan ve hayvan kurtardık. Sel baskınlarına gittik. Türkiye’de 5 ilde 60 metre ve üzerinde kurtarma yapan itfaiyeler var, bunlardan biri biziz. 60 metrelik aracımızı bize hediye eden ve Elazığ’a kazandıran Şahin başkanımıza tekraren teşekkür ediyorum. Bölgenin şu anda en iyi itfaiyelerinden biriyiz. Bu yaptığımız bütün çalışmaların mimarı şu anda birlikte bulunduğumuz itfaiyeci, iş birliği yaptığımız arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.Yeni İtfaiye Müdürü olarak atanan Fatih Ahmet Yücel ise “Göreve gelmek benim için son derece onur verici bir şey. İnşallah, sizin gibi kaza bela vermeden daha ileri bir seviyeye çıkartabiliriz. Burada yaptığımız iş herkesin ayrı olsa da temelinde bir bütün halinde hareket ettiğimiz ve belediyenin açık bir penceresi olarak itfaiye müdürlüğü görünmekte. İnşallah, görevimizi layıkıyla yerine getirebiliriz” şeklinde konuştu.