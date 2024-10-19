Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye’nin en soğuk yeri gece saatlerinde eksi 11 derece ile Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevinde kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11 derece ile Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi olarak kayıtlara geçti.Türkiye’de gece en düşük illeri bazı illerde ise şöyle sıralandı:Rize, İkizdere / Ovit -9,2Rize, Çamlıhemşin / Palovit Yaylası -8,9Gümüşhane, Merkez /Olucak Karayayla -7,8Erzurum, Yakutiye / Kırkgöze Dumlu -7,0Sivas, İmranlı -7,0Ardahan, Merkez / Yalnızçam Kayak Merkezi -6,9Bayburt, Merkez / Yaylalar köyü -6,8Erzurum, Konaklı Kayak Merkezi -6,8Gümüşhane, Merkez / Aşağıyuvalı köyü -6,7Bayburt, Aydıntepe / Kavlatan köyü -6,1Erzincan, Merkez / Ergan Kayak Merkezi -6,1