Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı Eylül ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte tamamen beyaza büründü.Türkiye’de 5 bin 137 metre rakımıyla en yüksek nokta olan ve ’Türkiye’nin çatısı’ olarak bilinen Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.5 bin 137 rakımıyla Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesini kaplayan buzul kütleleri küresel ısınma ile küçülürken, Eylül ayında etkili olan kar yağışıyla zirve ve etekleri yeniden beyaza büründü. Beyaza bürünen Ağrı Dağı görenlerde hayranlık uyandırdı.