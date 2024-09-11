Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen "Polimer Eksenel Direk” projesi sayesinde ekipler, aydınlatma direğine çıkmadan arızayı çok kısa sürede onarıyor.VEDAŞ tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan "Polimer Eksenel Direk" projesi ilk kez Van’da uygulanmaya başlandı. İpek Yolu Caddesindeki orta refüjde montajı yapılan aydınlatma direği birçok testten başarıyla geçti. Daha önce direklerdeki arızayı vinç yardımıyla gideren ekipler, geliştirilen projeyle artık direğe çıkmadan yerde müdahale edebiliyor.Ekipler, ortadan yatay bir şekilde refüje indirilebilen aydınlatma direklerindeki arızalı armatürleri kolaylıkla değiştirebiliyor. Böylece işletme giderleri en aza indirilirken, hizmet kalitesi ve enerji sürekliliği de en yüksek düzeye çıkarılması amaçlanıyor. Sepetli araç ihtiyacı bulunmadığı için trafik aksamalarına ve iş kazalarına son verilmesi beklenen proje ile arızalar çok kısa bir sürede giderileceği için vatandaşı da memnun edecek."Hem işgücü hem ekonomi anlamında da katkı sağlayacak"Projeye ilişkin konuşan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti. Van, Bitlis ve Hakkari illerinde dağıtım faaliyeti yürüttüklerini hatırlatan Şirket Müdürü Talay, "Dağıtım faaliyetlerimizin en önemli ayaklarından biri olan Ar-Ge projemizi yürütmekteyiz. "Polimer Eksenel Direk” projesi EPDK tarafından 2022 yılının Temmuz ayında onaylandı ve bu yılın sonunda tamamlanmasını bekliyoruz. Proje ile ana yollarda, orta refüjlerde bulunan, aydınlatma direklerindeki arızaları trafiği aksatmadan, trafiğin akış hızını azaltmadan ve hatta kazalara sebebiyet vermeden bu direklerdeki armatürlerin onarımını yapabilmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin ilkini bölgemizde hayata geçirdik. Deneme amaçlı kurduğumuz ve ortadan yatay bir şekilde indirilebilen aydınlatma direklerini tüm kentte yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu sayede armatürler üzerindeki arıza kısa sürede gideriliyor. Bu projenin dünyada örnekleri var ama Türkiye’de bir ilk diyebiliriz. Proje tam olarak hayata geçtiğinde hem işgücü hem ekonomi anlamında da katkı sağlayacak Daha önce sepetli vinç aracıyla ekiplerimiz direklere çıkıp arızaları gideriyordu. Artık direğe çıkmaya gerek kalmadan yerden müdahale ediliyor. Estetik bakımdan da güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu proje sayesinde orta refüjlerdeki kazaların da en aza düşürüleceğini tahmin ediyoruz. Bu projeyi hayata geçiren Ar-Ge müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi."Ekipler direğe çıkmadan arızayı gideriyor"Proje sayesinde ekiplerin direklerdeki arızayı daha kısa sürede giderildiğine dikkat çeken VEDAŞ Ar-Ge Müdürü Salih Eroğuz ise "Projemizin amacı aydınlatma direkleriyle ilgili sahada yaşadığımız zorlukların, sıkıntılarının önüne geçmek. Biliyorsunuz iş kazaları genelde direklerin üzerinde oluyor. Bu proje sayesinde ekipler direğe çıkmadan arızayı gideriyor. Direk, ortadan eksenel bir şekilde aşağı indiriliyor. Artık hem sepetli araç kullanımına gerek kalmadan arızayı giderebiliyoruz hem de trafik akışını da engellemiyoruz. Türkiye’de ilk defa böyle bir proje hayata geçiliyor. VEDAŞ’ın bütün dağıtım şirketlerinde yaygınlaştırılabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.VEDAŞ Arıza Onarım Bakım çalışanlarından Elektrik arıza ekibi çalışanlarından Hakan Aydın da yeni direkler sayesinde arızalara müdahale etmenin daha kolay hale geldiğini belirterek, "Yol kapatma ve vinç gibi ekipmanlara ihtiyaç kalmadı. Bu proje sayesinde arızaları hızlı ve güvenli bir şekilde çözüyoruz" diye konuştu.