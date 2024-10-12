Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan anısına düzenlenen "Anadolu’yu Mayalayan Bir Kültür Öncüsü D. Mehmet Doğan" Paneline katılmak için Erzurum’a gelen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği heyetiyle birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret etti.Ziyarette, kültür ve edebiyat alanındaki ortak projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Arıcan, Atatürk Üniversitesinin Türk kültürüne ve edebiyatına verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, Erzurum’un kadim bir medeniyet şehri olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasının anlamlı olduğunu belirtti.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin edebiyat ve kültür alanında öncü rolünü sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, D. Mehmet Doğan gibi kültür dünyasının önemli isimlerinin anısına düzenlenen etkinliklerin, genç nesillere ilham vereceğini ve kültürel mirasın aktarılmasında büyük katkı sağlayacağını belirtti.