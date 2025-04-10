Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatyapark AVM’de araç ve stant sergisi düzenlendi. Etkinlikte, teşkilatın köklü geçmişi, görev alanları ve teknolojik donanımı kamuoyuyla paylaşıldı.Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Çankal, teşkilatın halkla olan güçlü bağının önemine değinerek, emniyet teşkilatının her daim halkın huzur ve güvenliği için fedakârca çalıştığını vurguladı.Etkinliğe ev sahipliği yapan Malatyapark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenc, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’a çiçek takdim ederek Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Güvenc, yaptığı açıklamada, "Toplumun huzur ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.Sergide, bomba imha robotları, özel harekât ekipmanları, trafik denetim araçları ve farklı birimlere ait teknolojik araç-gereçler vatandaşların ilgisine sunuldu. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, emniyet personeli ziyaretçilerle birebir ilgilenerek bilgilendirmelerde bulundu.