“VALİLİK VE BELEDİYE ZİYARETİ”

Heyet ilk olarak Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türk-İş Elazığ İl Başkanı, “İlimizdeki çalışan kesimin sorunlarını ve ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıları Sayın Valimize arz ettik. Kamu işçisinin yaşadığı zorlukların aşılması için iş birliği içinde çalışmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

Ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret edildi. Başkan Şerifoğulları, işçi haklarının korunmasının önemine dikkat çekerek, “Belediye olarak her zaman emekçinin yanındayız,” dedi. Türk-İş İl Başkanı ise, “Belediyemizle geçmişten gelen uyumlu çalışmalarımızı daha da ileri taşımak istiyoruz” ifadeleriyle teşekkür etti.

“DİĞER KAMU KURUMLARI VE SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ”

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Cemil Yatkin ve Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş ile yapılan görüşmelerde de çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alındı.

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi ile gerçekleştirilen toplantıda ise kamu çalışanlarının yaşadığı zorluklar masaya yatırıldı. İbrahim Bahşi, “Özellikle eğitim ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları birlikte dile getirmemiz önemli” dedi.

Ziyaretler kapsamında siyasi partilerden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yunus Bal ve Anahtar Parti İl Başkanı Yüksel Ercan ile de bir araya gelindi. MHP İl Başkanı Bal, “Üreten ve çalışan kesimin taleplerinin her zaman yanındayız,” açıklamasında bulunurken, Anahtar Parti İl Başkanı Yüksel Ercan ise, “Çalışanların emeği en kutsal değerdir. Emekçinin yanında durmak siyasetin temel görevi olmalıdır” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI VE VEKİL ZİYARETLERİ”

Türk-İş heyeti ayrıca AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ı Türk-İş İl Başkanlığı binasında ağırladı. Prof. Dr. Erol Keleş burada yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi bizim önceliklerimiz arasındadır,” dedi. İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da, “İşçi kesiminin taleplerini dikkatle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Elazığ İl Başkanı ise görüşmelerde, “Toplu iş sözleşmeleri süreci hassasiyetle takip edilmekte olup, 600 bin kamu işçisinin beklentisi adil bir zam ve sosyal hak iyileştirmesidir. Gelir ve vergide adalet sağlanmalıdır. Bu konuda ortak çözüm arayışımız sürecektir” dedi.

Ziyaretlerin ardından Türk-İş Elazığ İl Başkanı Bahçeci tarafından yapılan açıklamada ise, Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmelerin, hukuk ve demokrasi içinde çözülmesi gerektiği vurgulandı. Toplu iş sözleşmesi sürecinin işçi refahını artıracak şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi. Gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi, ücretli çalışanların yükünün hafifletilmesi talep edildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemine dikkat çekilerek, kitlesel ve barışçıl kutlama mesajı verildi. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Taşeron işçiliği, staj mağduriyeti gibi konularda acil düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.