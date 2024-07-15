Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetim kurulları adına Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.Demokrasinin ve milli değerlerin yaşatılabilmesi anlamında gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini ifade eden Özsoy, Türk Basını’nın bu sorumluluğunu her zaman olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da da şehit verme pahasına yerine getirdiğini kaydetti. Özsoy, 15 Temmuz 2016’da yaşananların iyi okunması, unutulmaması ve dersler çıkarılması gerektiği hatırlattı.Özsoy, gazetecilerin mesleğini, milletin değerlerinin dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da yaşanılır kılınması adına, tüm zorluklara rağmen mücadelesini devam ettirirken, 8 yıl önce yaşanan hain işgal ve darbe girişiminin önlenmesinde de kritik rol üstlendiğini söyledi.Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun da 15 Temmuz 2016’da Ağrı’da hain darbe girişimine karşı tepki koyan sivil toplum örgütü olduğunu hatırlatan Başkan Özsoy mesajında şunları söyledi:“Bağımsız ve özgür yayın yapan medya, tüm gücüyle darbe girişimi ve darbelerin karşısında durarak ve engellenmesine katkı sağlamış, hatta kilit rol oynamıştır. Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz gecesi önemli bir sınavı başarıyla geçmiş ve bir de şehit vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiştir.15 Temmuz gecesi yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir ki, artık Türkiye’de darbe heves ve girişimleri geçmişte kalmıştır. Tarihte sayısız örneklerde ve 8 yıl önce olduğu gibi kendi insanına kurşun sıkabilecek, milli iradenin mekanı olan meclisi bombalayacak kadar gözü dönmüş, hain ve katillerin girişebilecekleri her türlü alçakça hareketler misliyle karşılık bulmuş, Türk Milleti’nin topyekun karşı duruşuyla ortadan kaldırılmıştır. Türkiye’nin sorunlarının çözümü ancak ve ancak demokratik sistem içinde olmalıdır. Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların, Türkiye’nin gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın bölünmez bütünlüğünü, birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi haykırıyor; darbe girişimini kınıyoruz.Bizler, en zor zamanda, en zor şartlar altında dahi, birliğimizi, beraberliğimizi ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Başta basın şehidimiz olmak üzere hayatlarını kaybeden demokrasi ve terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı ve gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.”