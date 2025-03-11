Erzurum’un EİT 2025 Turizm Başkenti olması münasebetiyle Erzurum’da birbirinden farklı programlar yapılıyor.Bunlardan biri de EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği’nin üstlendiği "Âşık Kerem Erzurum’a Varanda" programı. Unutulmuş geleneksel hikâye anlatıcılığını, Erzurum’un somut olmayan kültür varlıklarından Âşık Kerem hikayeleriyle yeniden canlandıran program üç haftada bir, Erzurum Kalesi’nin hemen yanındaki Sümmani Baba Kültür ve Gelenek Evi’nde gerçekleştiriliyor.Programın başında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş programa katılanlara "Âşık Kerem"in Erzurum için öneminden bahsetti. Ramazan olmasına rağmen üçüncüsü düzenlenen programa ilgi yoğundu. Bu hafta programın özel konukları da vardı. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinden bir grup öğrenci Kerem ile Aslı hikâyesini dinlemeye, geleneksel hikâye anlatıcılığına tanık olmaya programa katıldılar. Programdan oldukça etkilenen öğrenciler yapılan etkinliğin kültür turizmi açısından çok değerli olduğunu söylediler. Program münasebetiyle Âşık Kerem hakkında çok şey öğrendiklerini söyleyen öğrenciler daha evvel işittikleri birçok türkünün Âşık Kerem’e ait olduğunu, Âşık Kerem’in tüm Türk coğrafyasında, Kafkaslarda, Suriye ve Irak’ta da bilinir olduğunu yeni öğrendiklerini, Âşık Kerem’in Erzurum’un turizm envanterine kazandırılması gerektiğini ifade edip bundan sonraki programlara da mümkün olduğunca katılacaklarını belirttiler.Programda Selim Adım meddah usulü hikâye anlatırken, sevilen halk müziği sanatçısı Metin Kara da Âşık Kerem’in Aslı’nın peşinde Erzurum’a yaklaşırken söylediği "Dağlar seni delik delik delerim". "Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa dilber", "Gelme ecel gelme, üç gün ara ver" ve "Yıldız akşamdan doğarsın" gibi türküleri seslendirdi.