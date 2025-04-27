Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Erzurum 2025 Turizm Başkenti (EİT) kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu, İş Adamları Erzurum Anadolu Aslanları İş Adamları "Üye Buluşma’ toplantısında bir araya geldi.Üye buluşma toplantısına AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, AK Parti MKYK Üyesi Muhammet Emin Saraç, Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri, ASKON Erzurum Şubesi Yönetimi ile İş Adamları katıldı.Erzurum’un kalkınmasına, ekonomi, yatırım gelişimine, turizmine önem verdiklerini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ise ülkemize ve ilimize hizmet için bu yola çıktıklarını ifade ederek, "İş dünyasının tespit ve çözüm önerileri bizler için çok önemli. Bu noktada üretime, ticarete ve istihdama destek olan iş dünyasına da minnettarız. İlimizin ekonomik anlamda güçlenmesi ve hak ettiği yere ulaşması için gereken her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Üretime değer katan, yatırımcı iş adamlarımıza teşekkür ediyor, üstün başarılar diliyorum." dedi.Dadaşlar Diyarı Erzurum’da bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yönetim Kurulu adına ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan’a, Yönetimine sıcak ilgisi ve misafirperliğinden ötürü teşekkür ettiğine vurgu yaparak birlik beraberlikle daha güçlü yarınların Türkiye Ekonomisinin kalkınmasına hizmet etmekte kararlı olduklarını kaydetti.Başkan Aydın, ’’Ülkemizi hedef pazar olarak gören ülkelere karşı yerel üreticilerimizi desteklemek, kollamak çok önemli. Ayrıca rekabet ortamı içerisinde olacak ihracatçılarımızın da daha çok üretmesine imkân tanıyacak adımların atılması ve finansmana erişimlerinin sağlanması gelecek perspektifi açısından son derece önemli hususlardır. Erzurum’un ticari ve ekonomik alt yapısını güçlendirecek yeni projelerin iş sahasının gücüne güç katacaktır. Bu iki hedeften asla taviz vermeden ekonomi politikalarının devam etmesi gerekmektedir. Ve yine ekonomik gerginlik beraberinde siyasi krizleri de getirebilir. Bu nedenle yerli, üstün teknolojili, caydırıcılık özelliği son derece yüksek savunma sanayi üzerindeki yatırımların sürdürülür kılınması akılcı bir politika olacaktır. Kadim kentimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, Yavuz Selim Turan kardeşim nezdinde tüm yönetimine başarılar dilerim" diye konuştu.Anadolu Aslanları İş Adamı Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise, EİT’nin, ortak tarihi, kültürü ve geleceği paylaşan ülkelerin, refah ve dayanışma temelinde bir araya geldiği kıymetli bir işbirliği platformu olduğunu, Ülke ekonomisinin kalkınması ve ticaretin gelişimine önem verdiklerini kaydetti.Başkan Turan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ’Bu gün burada Erzurum 2025 Turizm Başkenti (EİT) programı kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamlarımızın Üye Buluşmasında bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Turizm şehri, yatırım şehri kadim şehrimiz Erzurum’a istihdam ağı hakkında önemli istişarelerde bulunduk. Bu kadim şehrimize çok güzel girişimlerle önemli yatırım projeleri hayata geçirilmiştir. Türkiye Vizyonu gücü ile 20 yıl öncesinden de bu bölgeyi bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıymetli milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in Yakutiye, Palandöken, Aziziye Belediyelerimizin, Belediye Başkanlarımızın, İş Adamlarımızın Erzurum’a önemli katkılar ve yatırımlar sağlamıştır. Ticaretten eğitime, turizmden kültüre kadar bir çok alanda ortak kalkınma hedefiyle çalışmalarımıza, kalkınmamıza önem vereceğiz. Devletimizin, ükemize çok kıymetli yatırımları var. Erzurum, hem Türkiye’nin enerji arz güvenliğine hem de bölgesel işbirliğine büyük katkı sunmaktadır. Kış turizmi denildiğinde öne çıkan şehirlerden biri olan kadim şehir Erzurum, Palandöken ve Konaklı gibi uluslararası nodern standartlara sahip kayak merkezleriyle ev sahipliğini yapmaktadır. Bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumuz ifade ederek katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.’ dedi.Toplantının ardından, ASKON Başkanı Ohan Aydın, Milletvekili Selami Altınok’a, ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan’a ASKON logolu çini tabak takdim etti. Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise, Milletvekili Altınok’a ASKON Başkanı Aydın’a Oltu taşı işlemeli tespih hediye takdim etti.