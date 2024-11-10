Erzurum’da Organize sanayi bölgesinde bulunan tüp dolum tesisinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tüp dolum ve üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yapılan ihbarın adından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken tesiste maddi hasar oluştu.Polis tesiste güvenlik önlemi alırken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.