Tunceli’de, geçen hafta meydana gelen fırtına, kentin tek un fabrikasında ciddi maddi hasara neden oldu.Tunceli’de 1 Mayıs günü kent genelinde etkili olan şiddeti fırtınadan Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi’nde özel bir şirkete ait olan ve kentin tek un fabrikası da nasibini aldı. Fırtına, nedeniyle fabrikanın çatıları uçarken unların biriktirildiği ambarlar da ciddi zarar gördü.Olayın ardından enkazı kaldırmaya çalıştıklarını dile getiren fabrika sahibi Bülent Açıkgöz, "1 Mayıs’ta meydana gelen fırtınada fabrika binamız ciddi hasar gördü. Çatılarımız uçtu, cam parçaları silolarımıza zarar verdi. Yağan yağmurda paketlenmeye hazır unlarımız ciddi anlamda zarar gördü. Zararımız büyük. Enkazı kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.Öte yandan, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri de fırtınanın zarar verdiği fabrika binasında incelemelerde bulundu.