Tunceli’nin Ovacık ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ovacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından dün Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kenevir yetiştirmek için bir evin odasına kurulan sera tespit edilmişti. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 2 hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 ısıtıcı, 1 termometre, 1 hava ve koku emici, 5 adet bitki gelişimi sağlayan kimyevi madde, 1 katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Ovacık Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken şahıslardan N.D. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.