Tunceli’de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 asker, Elazığ Havalimanı’ndan memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş olay yerinde şehit olurken Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralandı. Yaralı Eroğlu ve Koyuncu helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 4 şehit için bugün Elazığ Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Akkanat Osmaniye’ye, Kızılateş Tokat’a, Büyükçaylı Isparta’ya ve Eroğlu ise Zonguldak’a gönderildi.

Törene, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve polis ekipleri katıldı.