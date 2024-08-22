Tunceli’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiKaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 6’ncı kilometresinde bulunan Pah Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AP 141 plakalı kamyon ile 12 ACC 814 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ağır hasar alan otomobilde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan 5 yaşındaki bir çocuk ile 28 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.