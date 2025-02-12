Tunceli genelinde sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasında yer alan Mutu Köprüsü arasında kalan bölüm tır trafiğine kapatılırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Yetkililer, yarın etkisini daha da artıracak olan kar yağışı nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.