Tunceli’de çiftleşme için vadi tabanlarına kadar inen koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi.Tunceli’de nesilleri tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri havadan görüntülendi. Aralık ayında başlayan ve ocak boyunca devam eden çiftleşme mevsimi nedeniyle dağların zirvesinden vadi tabanlarına kadar inen erkek yaban keçilerinin ihtişamı hayrete düşürdü. Zaman zaman çaylardan atlayan ve kara yollarına kadar inen yaban keçilerinin çiftleşme mevsiminde rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor.