Tunceli’de iki otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 KC 945 ile 06 DHU 658 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Tunceli Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak 112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.