Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde TOKİ ve AFAD tarafından yaptırılan 168 konut ile 2 dükkanda sona gelindi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tamamlanmak üzere olan konutlarda incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 118 sosyal konut ile Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar için yaptırılan 50 AFAD konutu ve 2 dükkanda incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgililerden bilgi aldı. Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya’nın da eşlik ettiği Vali Tekbıyıkoğlu, incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Projeyi Mazgirt’in konut stokunun geliştirilmesi ve değiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Hem TOKİ’mizin 118 dairelik projesi hem de AFAD’ın geçmişteki depremlerde hak sahibi 50 vatandaşımıza yaptığı afet konutlarını yerinde gördük. Tamamen bitmek üzere, geçici kabul aşamasına gelmiş durumda. Bunlar, hem Elazığ depreminden hem de Maraş depreminden etkilenenler ve hak sahipliği olanlara verilecek. Yapılan 118 sosyal konut ise ilçede yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlam, yaşanabilir evlere geçmesini sağlayacak” dedi.Tunceli’nin yapı stokunun genel itibarıyla depreme dayanıklı olmadığını vurgulayan Vali Tekbıyıkoğlu, “Mazgirt ilçesindeki başlatılan dönüşüm bunun değiştirilmesinin başlangıcı olacak. İki projenin nihayet aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.